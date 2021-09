Indrek Leivategija ja tema pill Noblessneri kandis. «Tšellorepertuaar on õnneks väga rikkalik, kuna tänapäevasele tšellole sarnane instrument on juba pea 500 aastat vana,» räägib ta. FOTO: FOTO: TAIRO LUTTER

Pea juba legendaarne lööklause on «talendid koju». Tšellist Indrek Leivategija elas, õppis ja töötas 16 aastat Saksamaal. Viimasel kolmel aastal tuli pähe mõte, et võiks Eestisse tagasi kolida. Uuest hooajast on ta ERSO tšellorühma kontsertmeister. Möödunudreedene avakontsert ka juba mängitud.