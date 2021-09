Algab eˉlektroni sügishooaeg

16. septembrist lüüakse virtuaalselt kaasa Agnes Oberaueri interdistsiplinaarses kestvusetenduses, mida saab vaadata ja kogeda Patarei merekindluses kuni 20. septembrini. Samuti on eraldi interaktiivne edastus elektron.art-i keskkonnas. Agnes Oberaueri loodud «Kafka[vangistatud]» on austusavaldus Franz Kafka loomingule ning mälestustele, mis endise vangla seinte vahel peituvad. Üheaegselt nii Patarei merekindluses kui ka elektron.art-is toimuv on ainukordne ettevõtmine, mille tiimiliikmeteks on koos Agnesega Saksamaal resideeruv kunstnik Julia B. Nowikowa, Hispaania kunstnik Onnam ning Mikk-Mait Kivi ja Oliver Kulpsoo. Lisainfo siin.