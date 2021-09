Sigrid Viir vaatleb Draakoni galeriis töö ja puhkeaja piiride hägustumist

Sigrid Viir (1979) on foto- ja installatsioonikunstnik, kes elab ja töötab Tallinnas. Viir on õppinud kultuuriteooriat Eesti Humanitaarinstituudis ning lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia fotograafia eriala. Kunstnikuna huvitub ta inimeksistentsi argipäevastest tahkudest ja seda saatvast sotsiaalsete kokkulepete rägastikust, töö totaalsuse ja isikliku vaba aja piirialast ning visuaalse keele küsimustest. Viir on kunstnike kollektiivi Visible Solutions OÜ üks kolmest liikmest. Ta on osalenud paljudel näitustel Eestis ja mujal. Teda on tunnustatud noore kunstniku preemiaga (2009), ta on olnud kunstiauhinna Köler Prize 2011 nominent, osalenud Visible Solutions OÜga rahvusvahelises näituseprojektis Manifesta 9 (2012) ja on võitnud kahel korral Eesti Kultuurkapitali kujutava- ja rakenduskunsti sihtkapitali aastapreemia (2013, 2019).