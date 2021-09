Eesti andesõu jõuab pühapäeval lõpusirgele

Kui esimesel Annetekojal, mis toimus 2019. aastal, osaleti saja andega, siis 2020.–2021. aasta võistlusest võttis vaatamata räsivatele koroonapiirangutele osa ligikaudu 450 esinejat 250 etteastega.

Konkurss-festival on saanud teoks tänu Tallinna linna, Kodurahu Fondi, Eesti kultuuriministeeriumi ja mitme toetaja abile. Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul peab linn oluliseks anda andekusele võimalus välja paista ja areneda. «Inimeste erilised anded rikastavad meie elu ning pakuvad säravaid hetki ja unustamatuid elamusi. Andeid võib olla erisuguseid ja paljud neist asuvad väljaspool tavapärast raami. On neid, mis jõuavad publiku ette lavalaudadel, aga ka neid, mis päädivad näiteks mõne elumuutva leiutisega. Iga anne on väärtus, millele tuleb luua võimalus end väljendada, ja konkurss-festival on üks neist,» rääkis Belobrovtsev.