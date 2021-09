AK ⟩ Iisraeli huumor ja juudi huumor on kaks täiesti eri asja!

Vastupidi. Te pole sugugi ainuke tõlkija, kes mulle nii palju küsimusi on esitanud. Mõni esitab veel rohkemgi. Minu teoste parimad tõlked on valminud tänu tõlkijatele, kes on mulle küsimusi esitanud, ja ma hindan seda alati väga kõrgelt. Jah, mõni tõesti teab kõike või leiab kõik ise üles, aga enamasti on need tõlkijad, kellel küsimusi ei teki või kellel ei jää ükski küsimus autori enda abita lahendamata, pealiskaudsed, teevad otsuseid uisapäisa ja tõlgivad umbropsu. Autorilt küsimine ei maksa mitte midagi ja on igal juhul parem olukorrast, kus trükitud raamatusse jääb aastateks viga sisse.