Kindel laks

Ja hitte muudkui tuleb

Kes oleks uskunud, et ABBA tuleb tagasi? Aga imesid juhtub. Kuid... kuulake nende värsket ballaadi «I Still Have Faith in You». Pole just abbalik helikeel, hoogne ja kerge, ega ju? Ju olid Björn Ulvaeus ja Benny Andersson varem nii geniaalsed hitimeistrid, et isegi neil on võimatu oma lööklugusid üle trumbata. Ent võtke siis ette teine uus pala «Don’t Shut Me Down», mis on 5. novembril ilmuvalt plaadilt «Voyage» praegu kuulatav – palju parem, kas pole? Meenutab mõne käiguga kuulsat «Dancing Queeni».