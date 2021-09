Kõige väiksem viiul kõige väiksemas lossis

«Ühe maja lugu» plaanib vaatajateni tuua nende hoonete ajalood, mis on Eesti kultuuriloos ajaloolise tähtsusega. Esimeseks uurimisobjektiks on presidendiloss Kadriorus. Ilus avaakord uuele saatesarjale, mis balansseerib akadeemilisuse ja lustlikkuse piirimail. Owe Petersell saatejuhina on omal kohal, ei mõju uinutavalt, aga ka mitte liiga teatraalselt või ennast imetlevalt. Kadrioru lossist saate kokkupanemine pole kindlasti kergete killast, sest filmimisvõimalused on ahtad, seda ennekõike turvakaalutluste pärast. Üldpilti aitavad kokku panna arhiivikaadrid ja fotod. Kuigi kui saatejuht juba on roninud kitsukesse tualettruumi ja viitab käega, et siin on see koht, kus Johannes Vares-Barbarus ennast maha lasi, siis oleks tahtnud seda kohta ka näha.