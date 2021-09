INTERVJUU ⟩ Kuraator: kõik Arraku figuurid saavad kohe-kohe kellekski teiseks

Kõige lihtsam vastus on periood. Me oleme piiritlenud ennast selle perioodiga, mis lõpeb täpselt siis, kui tekib see «valmis» Arrak. Aga teisalt jätkuvalt see, et me tahtsime kuraatoritena ka ise natuke mängida. Kureerimine on selline laia diapasooni asi, me tahtsime kunstnikuga koos midagi kaasa luua. Meie mõte seda näitust tehes oligi natuke see, et ühelt poolt luua kaasa selle Jüriga, kes ta praegu on – krestomaatiline suurkuju – ja leida mingi kõrgem metafüüsiline mõte tema piltidelt. Aga samas ka liikuda ühes selle 60ndate ja 70ndate agressiivse eksperimenteerijaga.