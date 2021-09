Tallinn Music Weeki konverentsil annab intervjuu Briti muusik ja aktivist Billy Bragg

Briti laulja-laulukirjutaja, aktivist, muusikaloolane ja kirjanik Billy Bragg on muusikas ja poliitikas tegev olnud üle 35 aasta. Gorbatšovi perestroika perioodil käis ta kaks korda Nõukogude Liidus, esines 1987. aasta novembris ka Tallinna linnahallis ja tegi ööklubis Tallinn DJ-set'i The Clashi lugudest.

Bragg on öelnud, et lauldes maailma muutmise idee on pigem aktivismi õõnestaja ning et muusika ja kunst võivad ühiskonda peegeldada, kuid mitte seda raevukalt muuta: «Muusiku roll on sõnastada, mida ühiskond arvab ja tunneb. Me oleme katalüsaatorid, mitte agendid.»