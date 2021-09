Tommi Korpela ja Laura Birn kiidavad Veiko Õunpuud

«Rahvusteatri eestlastest kokk ja grimeerija aitasid mul seda eesti keelde tõlkida,» selgitab näitleja tänukõne saamislugu, kui on järgmisel päeval Tallinna jõudnud. Korpela sai auhinna Veiko Õunpuu mängufilmi «Viimased» Kari Kolehmaineni ehk Kalastaja rolli eest. Galal oli kohal samas filmis naispeaosa mänginud Laura Birn, kes astus lavale, kui «Viimased» sai parima filmi tiitli. See tähendas Laurale öö otsa pidutsemist. Järgmise päeva õhtuks on ta vormis, huuled erkpunased ja ees klaasis mullitav Prosecco. Kuni just laevalt saabunud Tommi Korpela ennast hotellitoas värskendab, sünnib Laura peas mõte: «Kui Tommi tuleb, siis ütle talle, et sa ei saanud sõnagi aru, mis ta ütles, ja et tema eesti keel on kohutav.» Nii ahvatlev, kui see plaan ka ei tundu, puudub intervjueerijal teatud enesekindlus oma näitlejameisterlikkuses, kui asi puudutab mitu korda Soome parimaks meesnäitlejaks valitud Korpelale vimka mängimist.