Kultuurikorraldajad ärgitavad riigikogulasi kultuuriteemalisele arutelule

Tänaseks on selge, et nii pandeemia kui ka sellega kaasnenud uute digitaalsete ja majanduslike mudelite mõjud kultuurisektorile on erakordsed. Ainuke kindel fakt jätkuva pandeemia olukorras on see, et järgmise kolme-nelja aasta tulevikustsenaariumid on ebaselged ning kriisist väljatulekuks ja hädavajalikuks arenguhüppeks on vaja poliitilist tahet ning pidevat ja regulaarset koostööd riigi- ja kultuurisektori vahel.