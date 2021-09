Draakoni galeriis avaneb Liivia Leškini isiknäitus

Liivia Leškin: „See näitus on pühendatud eesti meestele. Tiidule, Tõnule, Rihole, Reinule, Urmasele, Peetrile, Toomasele, Jaagule, Peebule, Eerikule, Hannesele, Aarele, Avole, Ilmarile, Mardile, Ivole, Indrekule, Raivole, Lembitule, Hannesele, Jaanile, Mardile….

Nendele ja paljudele teistele, kes on minuga enam-vähem üheealised, keda mäletan lasteaiast, koolist. Nad on olnud head kolleegid, sõbrad, naabrid. Samuti nendele eesti meestele, keda ma isiklikult ei ole kohanud, aga nagu tunnen. Sest nad on minuga üheaegsed.

Ps. Need nimed olid siis popid, klassis võis vabalt mitu poisslast sama nimega olla.

Muidugi võiks teha analoogse nimekirja selleaegsetest levinumatest tüdrukunimedest.

Aga see näitus on ometi meestele pühendatud! „Kes on kivikuningas?“ oli siis populaarne lastemäng.“

Liivia Leškinit teatakse ja tunnustatakse eelkõige legendaarse moekunstnikuna. Liivia Leškin sündis 1956. aastal, ta on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia aastal 1980 moedisainerina. Alates 1989. aastast kuulub Eesti Kunstnike Liitu ja on ka kunstirühmituse ON Grupp asutajaliige. Aastatel 1987–1995 oli Liivia Leškin Kunstiakadeemias moedisaini eriala õppejõud ja professor ning külalisõppejõud mitmes Skandinaavia kunstikõrgkoolis. Ta on esinenud arvukatel personaal- ja grupinäitustel moedisaineri, kostüümikunstniku, moeillustraatorina ja maalijana ning loonud suureformaadilisi digitrükitehnikas interjööritekstiile.