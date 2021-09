Teha kommertsi ei tähenda teha halba muusikat

Kõla on jah kusagil viiuli ja kitarri vahepeal.

Või isegi saksofoni viskab kohati sisse. Trompetit. Viiul on väga väljendusrikas pill. Ma kasutan selle väljendusrikkust ega tunne, et peaksin mängima Tšaikovski visiooni viiulist.

Mäletan, et Jimmy Page mängis vahepeal oma kitarri poognaga.

(Naerab.) Vaat see oli klounaad natuke.

Jimi Hendrixit olete ka mitu korda interpreteerinud: «1983... (A Merman I Should Turn To Be)» ja «Third Stone From the Sun» näiteks, ühed minu lemmikud tema asjadest. Kas ta on teile üks olulisimaid heliloojaid?

Arvan küll. Ta on kindlasti ka üks mu varasemaid mõjutajaid. Mind väga tõmbas see, mida ta suutis ette kujutada. Tema kujutlusvõime. Ta kuulis neid uusi helisid, mida keegi polnud kitarrist varem kätte saanud ega ilmselt neid ka ette kujutanud. Ta kujutas ette, kuidas miski võiks kõlada, ja siis olid tal oskused oma pillist see kätte saada. Ta ongi näide kellestki, kes kirjutab omas ajas oma vahenditega ja räägib oma publikuga vahetult. Selline peaks olema iga helilooja eesmärk.

Ja siin pole küsimus, kas ollakse kommerts või popp vms; Verdi oli oma ajal väga populaarne, Puccini, Wagner, Mozart, Haydn. Nad olid omal ajal tuntud ja populaarsed ja armastatud, pole probleem olla armastatud ja kommerts, mis ei tähenda, et teed halba muusikat.

Paljud puristid klassikamaailmas mõtlevad, et kui sa oled populaarne, siis tähendab, et oled halb, odav, tuletuslik ja klišeelik. Palju muusikast, on ta siis popp või mitte, muidugi seda ongi. (Naerab.) Mozartiga samal ajal oli sadu heliloojaid, aga enamik neist on unustatud. Häid kuulame jätkuvalt. Sama toimub praegu, muusikat on palju ja ega me ei tea, mis saja aasta pärast sellest jääb ja mida siis oluliseks muusikaks peetakse. Biitleid peetakse praegu ja ilmselt ka edaspidi tähtsaks, olgugi et nad olid väga populaarsed. Kendrick Lamari peetakse võib-olla saja aasta pärast väga tähtsaks. Ei tea. Aga ei saa öelda, et kuna miski on popp, siis on ta rämps. Ei ole nii.

Mida arvate sellistest viiuldajatest nagu Vanessa-Mae?

Ta on hea viiuldaja. On väga tähtis, et viiuldajal oleks ruumi ja erinevaid võimalusi mängida ning mitte olla piiratud ainult klassikalise muusika maailmaga. Ma armastan klassikat, siin ei tasu must valesti aru saada, aga on ka tähtis, et tänapäeva viiuldajad mängiksid ja looksid tänapäevast muusikat.

Kõik, mida Vanessa-Mae teeb, ei ole imeline, aga nagu igal kunstnikul, peab sul olema vabadus läbi kukkuda. Meie töö on kasutada oma kujutlusvõimet nagu Jimi Hendrix ja luua uusi helisid. Mõned on selles paremad kui teised.

Ühe oma viimase plaadi «Beats and Jams» tegite koos oma pojaga. Ta oli siis 13. Temalt olid biidid ja teilt viiul, elekter, efektid jne. Kui palju teie poeg teie muusikat muidu kuulab?

Ta on mind kogu aeg kuulnud, ta kuuleb mind harjutamas. (Naerab pikalt.) Teda huvitab väga hiphop ja ta on mindki sellega nakatanud. Ta on mulle näidanud, mis on drill, trap jne. Anderson. Paak, Thundercat jne. Kõik need väga virtuoossed tüübid, kes teevad muusikat, mis on väga «siin ja praegu». See on väga huvitav ja hea. Tehakse väga palju huvitavat ja suurepärast muusikat, aga seda ei tee n-ö heliloojad, akadeemilised heliloojad, palju parimat muusikat kirjutatakse nn kommertsmuusika maailmas. Tohutult palju päris elu liigub seal ja seda peaks võtma tõsiselt kui muusikat ja mitte mõtlema sellest kui kommertspopi jamast.