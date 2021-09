The Boondocks: muusika sünnib peast ja kõikjalt ümberringi

Selgelt eristuva helikeelega indie-bänd The Boondocks on omamoodi fenomen. Justkui underground-bänd, mis on kogu aeg pildis, kõlab sagedasti raadiojaamades, esineb kõigis kodulähedastes kontserdipaikades ning satub alatihti ühe või teise tuttava kaudu vestlusteemaks. Aga miks nad on ja justkui ei ole ning mida nad täpsemalt teevad ja plaanivad, ei tea öelda keegi peale nende endi. Minu vestluspartneriks olid vahetult enne nende neljanda stuudioalbumi «Soup Can Pop Band» ilmumist kitarrist ja laulja Villem Sarapuu, kitarrist Romet Mägar ning trummar ja taustalaulja Karl Kevad. Leppisime kokku, et sinatame.