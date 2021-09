Mu ees on supp, ent ma eelistaksin praadi

Kahjuks ei saa ma sama öelda The Boondocksi neljanda täispika stuudioalbumi «Soup Can Pop Band» kohta. Sel on oma hurm, ent sel domineerib liialt nii selgelt eristuv hiliste nullindate indie rock’i vaib, mis lasub kogu albumi kohal nagu sünkmustjalt raske vihmapilv. Sellest, et minevikus loodud piire eelnevate albumitega võrreldes pisut nihutatud on, jääb siinkohal väheks.