Virginia Woolfi essee «Oma tuba» ilmub eesti keeles uustrükina

On tekste, mis sugugi ei vanane ja Woolfi essee on kahtlemata üks neist. Feministliku kirjandusteooria alustalaks peetav tekst põhineb kahel 1928. aastal Cambridge´i naistekolledžites peetud loengul, mille teemaks oli «Naised ja ilukirjandus». Woolfi elegantne ja vaimukas kirjutusviis mõjub ometi väga tänapäevaselt ning igati aktuaalsed on ka essees tõstatatud küsimused sellest, millised tingimused on eelduseks sellele, et saaks sündida kirjandusteos, miks on ajaloos olnud nii vähe naiskirjanikke, kas see olukord võiks ja peaks muutuma.