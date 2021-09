Narva muuseumis uuritakse kaasaegset moodi ja rahvuslikku kuulumist

Kuidas väljendavad riided seda, mis on ihule kõige lähemal? Näitus «Oma ___ on ihule kõige lähemal» on kaasaegse moe ja kunsti näitus, mille eesmärgiks on peegeldada nüüdisaegse rahvusliku kuulumise mitmekülgset olemust ning pakkuda välja rõivaid, mis tegelevad rahvusidentiteedi küsimustega avatud ja muutuvas süsteemis. Näitusel osalevate kunstnike hulgas on nii moedisainerina töötavaid kunstnikke kui ka tunnustatud visuaalkunstnikke. Näitus on edasiarendus VI Artishoki biennaali näitusest, mis toimus 2018. aastal Balti jaama ootepaviljonis.

Näitus lähtub arusaamast, et rahvuslik kuuluvus, identiteet ning nendega seonduvad tähendused on ajas pidevalt arenevad ja teisenevad nähtused, kerkides ühiskondlikes aruteludes vahetpidamata esile. Nii taaskohtuvad kunstnikud oma teoste ja ideedega, mille lõid algselt 2018. aasta näituse jaoks. Kolm aastat hiljem, mil maailmas on nii mõndagi muutunud, mõeldakse töid edasi arendades sarnastele küsimustele.

Näitusel eksponeeritud teoseid saadavad kuue eriilmelise kirjutaja tekstid, mis lisavad teoste mõtestamisele uue vaatenurga. Kunstnikud tõstatavad oma töödes muu hulgas küsimusi rahvusliku kuuluvuse, traditsioonide ning nende arenemise ja muutuste üle tänapäeva maailmas. Kellel on võime, soov ja õigus meie hulka kuuluda? Kas meie traditsioonid ja tõekspidamised on omased üksnes meile või märkame neis globaalseid trende? Millised varjatud ajalood on jäänud tagaplaanile rahvuslike narratiivide etendamisel? Millal peaksime rahvuslikul tasandil arvestama traditsioonide ja tõekspidamiste arenemisega? Mil määral markeerib keel meie rahvuslikku kuuluvust? Milline on kuuluvuse paratamatu jälg? Kui mugavalt rahvus meie seljas istub?

Näitust korraldab Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus koostöös Narva Muuseumiga.

Näitusel osalevad kunstnikud: Tanja Muravskaja, Kärt Ojavee, Kris Lemsalu, Ragne Kikas, Dmitri Gerasimov, Claudia Lepik, Laivi, Formés ja Jaanus Samma

Näitusel osalevad kirjutajad: Aet Annist, Annamari Vänskä, Margit Lõhmus, Oliver Laas, Gustav Kalm ja Aleksander Rostov