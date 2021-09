Telliskivis avatakse Ahto Lobjakase fotonäitus

Afganistan on juba nädalaid meedia tulipunktis. Arutatakse, kas Afganistani stabiliseerimine oli üldse võimalik, miks see läbi kukkus ja kes siis ikkagi süüdi on. Püütakse ennustada, millised saavad olema Talibani juhitud riigi poliitilised suhted muu maailmaga. Mõne aja pärast meedia tulipunkt aga nihkub ning Lääne inimene unustab Afganistani.

Kolumnist Ahto Lobjakas on Afganistanis käinud kuuel korral ajavahemikul 2003–2017. Näituse pildid pärinevad aastatest 2007–2009 ning on tehtud Kandaharis, selle ümbruses ja teistes lõunapoolsetes, pashtuni provintsides. Näituse külastaja saab fotode kaudu rännata maale, mis suure tõenäosusega väga pikaks ajaks Lääne inimesele suletuks jääb.

«Täna võiksid pashtuni maad olla sama hästi Kuu teisel küljel. Aga isegi 10–15 aastat tagasi asusid nad sealpool Lääne silmapiiri. Enne kui ma Afganistani läksin, arvasin, et sellised kohad on olemas veel üksnes muinasjuttudes. Nad on nii võõrad ja samas nii üdini inimlikud,» kirjeldab Ahto Lobjakas kogetut.

Näituse ülespanekuga samal päeval toimub Mondo maailmahariduskeskuses vestlusõhtu «Mondo Akadeemia: Afganistan», kus Ahto Lobjakas jagab oma muljeid, kogemusi ja arvamusi Afganistani ühiskonna teemadel. Vestlusõhtu algab kell 18, kõik huvilised on oodatud. Vestlusõhtule sisenemisel kontrollitakse vaktsineerimis- ja/või negatiivse testi tõendeid. Rohkem infot siin.

MTÜ Mondo on 10 aastat teinud haridus- ja tervishoiualast arengukoostööd Põhja- ja Ida-Afganistanis. Alates 2012. aastast toetas Mondo tüdrukutekooli Jalalabadis. 2015. aastal alustati koostööd Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga, et parandada maapiirkondade ämmaemandust õpetavate meditsiinikoolide taset ning tõsta Afganistani õppejõudude ja praktiseerivate ämmaemandate erialalisi pädevusi e-õppe vahendusel. Koolitused on läbinud 150 kohalikku ämmaemandat, kelle vahendusel on paranenud tuhandete naiste teadmised ja võimalused saada turvalist sünnitusabi. Mondo arengukoostöö tegevused Afganistanis on pärast Talibani võimuletulekut augustis peatatud.