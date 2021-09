PÖFFi raames etendub Tarkovski-aineline ooper

Elektrooniline ooper näitlejale-lauljale, virtuaalsetele ooperisolistidele, live-elektroonikale ja robotile on fantaasia Vene filmirežissööri Andrei Tarkovski viimasest, tegemata jäänud filmist. Juba parandamatult haige Tarkovski saab ootamatult võimaluse vändata oma kaheksas film, kuigi on ennustatud, et talle on antud teha vaid seitse filmi. Lavastaja siseheitlus, mis sellest ettepanekust alguse saab, leiab aset lähitulevikus, kui virtuaalreaalsusest ja robotitest on saanud igapäevase elu lahutamatu osa.