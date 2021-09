Galerii ⟩ Disainiööl toimus moeetendus «D_O_M»

«D_O_M ehk Disain On Moes» on vaatemänguline moesündmus, mille eesmärgiks tutvustada aeglasele moele keskendunud Eesti brändide lugusid, mõtestada nende olemust ning tutvustada nende nägu ja tegu. «Üleilmsete kliima- ja ökoloogiliste kriiside pärast valutavad südant ka siinsed brändid ja disainerid, mistõttu otsivad ka nemad väljundeid, kuidas omalt poolt eluolu paremaks muuta. «D_O_Mil» esitletud rõivaste puhul on otsitud parimaid võimalusi nii tehnoloogias kui ka valmistamise protsessis ja taotletud parimat kvaliteeti igas detailis,» tutvustas ettevõtmist «D_O_Mi» loovjuht Piret Mägi.

Avalöögi andis sündmusele Eesti üks esimesi jätkusuutlikke spordirõivabrände Fennecfit, mille eesotsas on särav disainer Birgit Kool. Fennecfiti eesmärk on pakkuda naiste vajadustele vastavaid spordirõivaid ning samal ajal lähtuda täielikult keskkonnasäästlikest printsiipidest. See tähendab, et kõik Fennecfiti tooted on valminud ümbertöödeldud tekstiilidest: brändi kangad tulevad Itaaliast ning tootmine toimub Portugalis Euroopa tööseadusega reguleeritud partnerite töökodades, nii tagab Fennecfit eetilise ja läbipaistva tarneahela.

Oma loomingut esitles ka luksusbränd Human Highness, mis loob elegantseid keepe naistele. Brändi loojad Milli Maier ja Luksemburgi endine printsess Tessy Antony De Nassau soovivad sümboolse rõivaesemega innustada naisi elama oma unistuste elu. Brändi põhilooming valmib käsitööna Eestis erinevate loominguliste naiste koostööna. Human Highness kasutab kangastelgedel käsitsi kootud looduslikke kangaid ning panustab samaaegselt ka tekstiilitööstuse ülejääkmaterjalide ärakasutamisele.

Kvaliteetseid nahast tooteid esitles Cervo Volante, mille kuueliikmelisse meeskonda kuuluvad teiste seas Piret Puppart ja Kadri Vunder-Fontana. Cervo Volante muudab Šveitsi ja Eesti hoolikalt reguleeritud ning jätkusuutlikult kütitud punahirvejahi jääknahad unikaalseteks ja kestlikeks toodeteks. Nahad töödeldakse kõige rangemate ökoloogiliste kriteeriumide kohaselt ja traditsioonilisi käsitöömeetodeid kasutades. Toodetega soovitakse anda panus jätkusuutlikumasse jalatsi- ja tekstiilitööstusesse ning võimaldada teadlikku tarbimist.

Sündmuse lõpetas pikalt Vietnamis resideerunud, kuid mõni aeg tagasi Eestisse naasnud moelooja Xenia Joost. Tunnustatud disaineri käe all valmis projekt-kollektsioon «BalticSeaBlue», milles on kasutatud hotelli- ja majutussektori poolt hüljatud tekstiilijäätmeid. Tarbetuks muutunud, ent oma kasutustingimuste poolest heas korras kangad, sorteeriti käsitsi välja ja värviti hallikassinisest paletist inspireeritud toonides. Kollektsioon on Joosti katse rakendada tekstiili väärindamist tööstuslikul tasandil, hoidmaks ära ületarbimist ja enneagset materjalide äraviskamist.

«D_O_M» etendusel ülesastunud visionääri ning disainerit Xenia Joosti saab kuulata ka reedel aset leidva PechaKucha kõnedepaneelis ning brändide väljapanekuga on võimalik tutvuda terve nädalavahetuse vältava disainituru Disainitänav raames sealsamas Põhjala tehase suures angaaris.