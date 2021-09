Tallinna Fotokuu filmiprogramm toob tasuta publikuni 13 kunstnikufilmi

Tänavuse Fotokuu kunstnikufilmide programm «Diploopia» koosneb kahest temaatiliselt seotud linastusest. Valikuga esindatud filmides on tähelepanu all kahekordsus, topeltnägemine ja dialoogilisus – seda nii ühe teose kui ka linastuste omavahelistes suhete raames, nii kontseptuaalsel kui ka visuaalsel tasandil.

«Meile ei tuletata piisavalt sageli meelde tõsiasja, et paljud meie esemed alates riietest ja lõpetades telefoniga on masstoodetud koopiad. Ühesugusus on kõikjal. Kohtumine doppelgänger’iga on vastasseis, mis paneb sind mõtlema, milles seisneb sinu ainulaadsus,» ütlevad filmiprogrammi kuraatorid, kelle sõnul on kunstivaldkonnas viljeletav liikuv pilt meediumina rikas ja mitmekülgne, ent jääb enamasti filmi ja kunsti valdkondade vahelisele udusele alale – seda mitte ainult Eestis, vaid ka globaalsel tasandil.