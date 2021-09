Tartu Folgiklubi külaliseks on kohapärimuse uurija Jüri Metssalu

Jüri Metssalu on ajaloolane ja maastikukogemuste koguja. Ta on paarikümne aasta jooksul salvestanud intervjuusid mitmel pool Eestis, kokku ca 400 inimesega, keskendudes ennekõike kohapärimusele, aga ka rahvausule, elulugudele, suulisele ajaloole laiemalt. Ta on Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi kohapärimuse töörühma projektijuht ja MTÜ Eesti Kohapärimuse Keskus asutaja.