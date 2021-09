Paavo Järvi taasavatud Zürichi kontserdimajast: üks suur orkester on koju tagasi jõudnud

Tonhalle taasavamine oli ajalooline hetk ning selle vahetuks tunnistajaks olemine oli kahtlemata privileeg. Kuid see ei olnud ega saagi olla vaid kohalolnute privileeg – Tonhalle muusikaline (taas)sisseõnnistamine eestlasest Järvi taktikepi all seob 126. hooaega alustanud Euroopa maineka orkestri ja Eesti kultuuri- ja ajaloosidemed kokku igaveseks. Seega on see eestlaste pidu samavõrd, kui see on pidu iga šveitslase jaoks. Kuigi Tonhalle avamine on Šveitsi aasta kultuurisündmus, on selle ajaloolises kronoloogias nüüdsest alatiseks koht ka Eestil.