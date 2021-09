«Pingeväljade aedniku» erilinastused koos filmitegijatega

27. septembril saab filmi kirjanik Mehis Heinsaarest vaadata kell 20 kinos Sõprus ning 28. septembril kell 19.00 Mustamäe Apollo kinos, mõlemad linastusel on kohal ka publiku küsimustele vastamas filmitegijad Katri Rannastu ja Joosep Matjus. Kirjanik Mehis Heinsaar on ka esmaspäevase «Plekktrummi» saate külaline.

«Pingeväljade aednik» on põneva käekirjaga jutustatud lugu meie armastatud loodusfilmitegijatelt Joosep Matjuselt ja Katri Rannastult. Paljudel on kindlasti veel meeles «Tuulte tahutud maa» ja «Fred Jüssi. Olemise ilu» filmide lummus. Joosep ja Katri portreteerivad seekord kirjanik Mehis Heinsaare mõttemaastikke. Kuigi filmi peategelaseks on kirjanik, ei puudu linateosest lummavad loodusmaastikud ja kirjaniku kaasteelisteks olevad loomad-linnud ning kunstnikest sõbrad. Mehis Heinsaarele meeldib aeg-ajalt ette võtta mitmepäevaseid matku, mida ta ise kutsub tagasihoidlikult «vaesemehe palverännakuteks». Filmis on autorid poeetilisel ning visuaalselt kaunil viisil tabanud kirjaniku püüdluse lihtsuse poole, tema võime kõiges tavapärases näha justkui ilmutuslikku.