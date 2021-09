Kolmapäeval algab Tallinnas linnakunstifestival PÖÖRA!

«Linnakunstifestival PÖÖRA! on üleskutse nägemaks kliima ja ökoloogia alal säästvamaid võimalusi, teadlikkuse suurendamiseks ning sel teemal arutluste pidamiseks. Festival kutsub enda ümber ringi vaatama ning küsima, kas näiteks tsingist tänavapiirded on alati kõige mõistlikum lahendus liikluse reguleerimiseks, pidades silmas kliimaneutraalsust?» mõtestab ruumiliste installatsioonide sügavamat sisu projekti üks kuraatoreid Ljudmilla Georgijeva. «PÖÖRA! katsetab ka ökoloogilisest tampsavist ja taaskasutatud elementidest ruumiloomet ning tõstab esile linna liigirikkuse temaatikat.»

Teise kuraatori, Mae Köömnemägi sõnul on PÖÖRA! üleskutse märkamisele ja diskussioonile ruumikogemusest ning selle tagamaadest. «Iga objekt sünnib teatud materjalidest ja loob omanäolise ruumilise keskkonna. Ruumi loojatel on vastutusrikas roll neid protsesse juhtida ning neil peab olema laiem visioon eesmärkidest ja võimalustest – neil on ülesanne suunata tulevikuvaade kvaliteetsema keskkonna ja parema ressursikasutuse poole. Ruumi kogejatel on aga sama vastutusrikas roll märgata neid ümbritsevaid häid või halbu valikuid ning võtta aega seista heade lahenduste eest,» nentis ta.