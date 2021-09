Mees, kes on alati tahtnud enne kontserti laval ärgata

Kas nad on maailma parim ja originaalseim bänd, selles osas ei oska praegu kindlat seisukohta võtta, aga hea noise-rock’i mõnufaktor on neis olemas küll. Selline, mis võib meenutada Jesus and Mary Chaini, natuke Spacemen 3, korraks visata sisse The Cure’i või Siouxsie and the Bansheest, aga ka lääneranniku uue psühhedeelia bände à la Moon Duo. Domineeriv värv nende puhul võiks olla must. Pärast nende kontserti võiks inimesel olla see parimat sorti tunne, mida ainult ühelt rock’-kontserdilt võiks saada, et sinuga oleks justkui põrandat pühitud ja riided selle tõttu pärast natuke räpased. Rääkisin bändi põhimehe, kitarristi ja laulja Oliver Ackermanniga, kes muide veab ka asjatundjate seas hinnatud efektiplokkide tootjat Death By Audio.