Benedetta (Virginie Efira) on lapsena kloostrisse usaldatud noor naine, kelle vanemad oma kõigutamatus usalduses Jumalasse uskusid, et nende lapsukesel on jumalikud võimed. Teeseldes, et Jumal on teda imekombel õnnistanud, nagu ta vanemad sünnist saati on väitnud, alustab nunn Benedetta 18 aastat pärast kloostrisse asumist seal halastamatut võimuvõitlust tõestamaks, et just tema on Jeesuse mõrsja – Jumalast väljavalitu, taevast õnnistatud neitsi, keda on jumalasõnas õnnistatud ning kellele on usaldatud kõik teadmised Jumala plaanidest, mida ta maa peal kuulutama peab.