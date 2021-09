Tähenduse säärejooks viib masinate südameni

See näitus on ilus, stiilne ja meeldivalt perversne. Marge Monko ja Gabriele Beveridge’i ühine väljapanek «Suur teeskleja» Kai kunstikeskuses uurib eelmise sajandi reklaamivitriinidest inspiratsiooni ammutades seda, kuidas mõjuvad meedia ning erinevad soolised kujutlusviisid inimese psüühikale 21. sajandi ülevalgustatud maailmas. Humanitaarteadustes tehakse juba pikka aega vahet bioloogilise soo («sex») ja sotsiaalse soo («gender») vahel – põhimõtteliselt võikski öelda, et «Suur teeskleja» võtab viimase ja hajutab selle põnevalt mööda inimlikke (sise)maastikke laiali.