Edvin ja Lembe Hiedeli nimelise toimetajaauhinna laureaat on Mart Orav

Mart Orav (sünd. 1958) on lõpetanud 1982. aastal Tartu ülikooli eesti filoloogia erialal ja töötanud 1988. aastast ajakirja Akadeemia toimetajana, kus tema igapäevaseks tööks on ilukirjanduslike ja teadustekstide toimetamine. Lisaks sellele on ta toimetanud terve rea olulisi ajalooalaseid teoseid ja memuaare.