OTSE ⟩ Euroopa tuleviku konverentsi arutelupaneel «Tallinn Euroopas»

Kevadel algatasid Euroopa Liidu riikide valitsused Euroopa tuleviku arutelu, mis kestab järgmise aasta kevadeni. Valitsus uuendab Euroopa Liidu poliitikat järgnevateks aastateks. On hea aeg arutada, mida Euroopa on Tallinnale andnud, kuidas ELi võimalusi veelgi paremini ära kasutada ja kuidas nähakse siinkandis Euroopa tulevikku. Mis on need teemad ja tegevused, millele tuleks rohkem tähelepanu pöörata? Millised peaksid olema Eesti Euroopa-suunalised prioriteedid ja eesmärgid ning milline on või peaks olema Tallinna koht Euroopas?