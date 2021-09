Video: nii valmib rallifilm «Sierra»

«3D animatsioon on aeganõudev kunst, kus karakterid võrsuvad justkui tühjusest. Erinevalt joonisfilmist tuleb siin luua reaalsetele inimestele sarnane ruumiline skelett, kus on kõik pisidetailideni paigas. Minu jaoks on 3D animatsioon sarnane pigem nukufilmile,» kirjeldab 3D animatsiooni protsessi «Sierra» režissöör ja stsenarist Sander Joon.

3D animatsiooni kõrval näeb filmis kaadreid autori isa 16mm filmilindile üles võetud nukufilmist. «Filmi idee hakkas küpsema, kui avastasin oma isa poolt 80ndatel lavastatud nukufilmi,» lisab Sander Joon. Isiklikust elust tõukunud perekonna loo kõrval on «Sierra» aga sürrealistlik küte, mis viib rallimaailma olukorrad äärmuseni.

Sander Joon on varasemalt lavastanud kolm animafilmi: «Velodrool» (2015), «Moulinet» (2017) ja «Sounds Good» (2018), mis on teiste seas rännanud sellistel festivalidel nagu Annecy, DOK Leipzig, Ottawa, Go Short, Stuttgart, Fredrikstad, Kaboom, Supertoon, Animateka and GLAS. Joon oli ka kodumaise «Vanamehe filmi» (2019) kunstnik. Lisaks on ta töötanud VJ-kunstnikuna ja teinud kaasa telesarja Rick and Morty reklaami loomisel.