Tallinnas esineb Kreeka death metal'i legend Septicflesh

1990. aastal asutatud Septicflesh on oma karjääri jooksul avaldanud mitmeid demosid, EP-sid, kontsertalbumeid ning 10 stuudioalbumit, millest viimane «Codex Omega» ilmus 2017. aastal ning osutus üliedukaks üle maailma. Üks olulisemaid kontserte bändi ajaloos toimus Mexico Citys 140-liikmelise sümfooniaorkestri, mees-, nais- ja lastekooriga - see ilmub varsti DVD-l ühe olulisima metalmaailma plaadifirma Nuclear Blasti alt, mis peab Septicfleshi üheks revolutsioonilisemaks ning uuenduslikumaks hetkel tegutsevaks ekstreemmetal bändiks.

Carach Angren peaks kohalikule raskemuusikafännile tuttav nimi olema – viimati esinesid nad Eestis 2019. aastal koos Wolfhearti ja Thy Antichristiga. Bänd on praguseks avaldanud 6 kontseptuaalset stuudioalbumit ning nende edu on võimaldanud neil palju ringi tuuritada Euroopas ja USAs. Bändi viimane album «Franckensteina Strataemontanus» ilmus 2020. aasta juunis Season of Misti alt.