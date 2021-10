OTSE ⟩ Kultuurkapitali kärajate paneelarutelu: «Kultuuri toetamisest ja toetajate rollidest»

COVIDi kriisis on kultuuri- ja spordisfäär muutunud ja ka toetamise vajadused on muutunud. Toetustest on sõna otseses mõttes sõltunud, kas tegijad jäävad alles. Paneelarutelu keskendub teemale, kuidas on erinevates valdkondades kriisiga hakkama saadud ning millist rolli nähakse toetajatel täna ja tulevikus?

Kes peaks riigis pakkuma püsirahastust ja tegevustoetuseid suurfestivalidele, kollektiividele, orkestritele, kultuuriasutustele sh riigiasutustele, loomeliitudele jne? Väga suures osas oodatakse rahastust Kulkalt, aga rahastus, millest kulka toetab (alkoholi- ja tubakaaktsiisi ja hasartmängumaksu laekumised) on aga tervisekriisis kõikuma löönud. Järjest raskem on teha laekumiste prognoose ja anda garantiid, et raha jätkub. Kes peaks mida toetama ja kellele ja milleks peaks kulka olema? Millised on täpselt need toetused, mille finantseerimist peaksid ministeeriumid kindlasti jätkama või ka suuremas mahus enda kanda võtma?