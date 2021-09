Kellerteatris esietendub põhjala põnevik lastele

Meist mitte väga kaugel põhjamaal elavad saamid. Seal on külm ja karge loodus ning teistsugused muinaslood. Juttudes pole printsesse, lendavaid vaipu ega kullasäras kuningalosse. On virmalistes taevas, lõputud talved ning loomad ja inimesed. Nad elavad koos ja mõistavad üksteise keelt ja kombeid. Näitleja Tarmo Männard ja rahvamuusik Leanne Barbo toovad publiku ette ühe põhjala perekonna saaga – loo vaprusest, hoolimisest ja karunaha saladusest.

Näitleja Tarmo Männardi ja lavastaja Virko Annuse koostöö on kestnud juba kümmekond aastat. Kaks aastat tagasi tuli loomingulisel tandemil Kellerteatris lavale Grigori Osteri «Õuduste kool», judinalood jütsidele, mida mängitakse tänaseni menukalt täissaalidele. 3. oktoobril jõuab vaatajateni nende uus lavastus «Karukskäijad». Kes või mis täpselt on karukskäijad, jääb publikule põneva loo kestel avastada, kuid mõned vihjed võivad tegijad siiski anda.

«Meie hulgas on päris palju neid inimesi, keda võiks karukskäijateks nimetada,» ütleb lavastaja Virko Annus, «Mõned arvavad, et kui nad saavad kusagilt väljastpoolt jõu, väe ja võimu, siis nad võivad kõike teha – olla kõigist üle. Teised võivad aga oma võimu kasutada nii, et nende ümbruskond ei kannata. Suurem jõud tähendab ka suuremat vastutust.»

«Mulle meeldib seda lugu mängida, sest seal on seiklust, armastamist, andestamist ja suureks kasvamist,» sõnab näitleja Tarmo Männard. «Karukskäijad on inimesed, kellel on suur saladus, millega tuleb lihtsalt leppida. Meid ümbritsevad iga päev sajad inimesed, kes tunduvad tavalised, aga igal inimesel on oma saladused, mida nad ei julge teistele ütelda ja vahel isegi endale tunnistada.»

Ühte selle põneva loo olulistest tegelastest mängib tuntud rahvamuusik ja multiinstrumentalist Leanne Barbo, kes ühtlasi saadab kogu lavastust vanadel eesti ja handi pillidel. Leanne on teinud teatris varem kaasa Riias, Läti rahvusteatri lavastuses 10 liikmelise torupilliansambliga.