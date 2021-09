Suri Heini Paas

Heini Paas kirjutas 2013. aastal oma lühieluloo, kus ta märkis, et eriti huvitas teda August Weizenbergi elukäik ning põhjalikult sai keskenduda uurimistööle alles pensionipõlves. Tagasivaates märkis ta, et just otsene kokkupuude kunstiga, mida võimaldas muuseumitöö ja suhtlemine kunstiringkondadega, aitas süvendada kunsti mõistmist ning muutis töö eriti köitvaks. Lisaks oli talle väga oluliseks pidepunktiks kodutalu, mille saatus oli 20. sajandile omaselt muutlik. Kui 1949. aastal küüditatud talunikest vanemad naasid 1956. aastal Mõnistesse, saadi talu tagasi ning see koht jäi Heini Paasile elu lõpuni helgeks puhkusepaigaks. Perekonnas hoiti au sees käsitööd aga ka rahvalaule ja -jutte, mida ka kirjandusteadlased kogumas käisid.