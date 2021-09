Maagilise realismi sugemetega põnevik «Loss» on Väina teine romaan. Teose peategelaseks on noor pangaametnik, kes saabub lossiperemehe juurde tolle arvepidamist ning vara korrastama, kuid satub esmapilgul seletamatute sündmuste keerisesse.

Piret Põldver kirjutab teose ja autori kohta nõnda: «Markus Väin on noor silmatorkavalt andekas autor, kelle romaan «Loss» tõuseb esile väga tugevate psühholoogiliselt veenvate karakteritega ja põneva sündmustikuga. Tuntav on autori suur lugemus, teoses võib leida mõjutusi Kafka «Lossist», Ristikivi «Hingede ööst». Tekstis on ka maagilise realismi sugemed, meenutades natuke Márquezt.»