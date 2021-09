Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus hakkab välja andma ingliskeelset kunstiajakirja

«Eesmärk on luua ajakiri, mis annaks sissevaate Eesti kunstist maailma kunstipublikule. Toimetuse jaoks on oluline läbimõeldud ja kaasav töömeetod, kus teeme koostööd Eesti kunstnike ja kunstiinstitutsioonidega, et väljaanne esindaks Eesti kunstipilti laiemalt. KKEK on Eesti kunstnike tutvustamisega rahvusvaheliselt tegelenud oma tegevuse alustamisest alates, samuti oleme varasema meediatöö kogemusega. Loodame, et väljaanne leiab oma koha rahvusvaheliste väljaannete seas. Ajakirja idee väljatöötamisel arvestasime kaasaegsete edastusvahendite ja lugemisharjumuste muutumistega ajas, seetõttu asub suur osa ajakirjast veebis,» ütles uue väljaande peatoimetaja, KKEKi kommunikatsioonijuht Kaarin Kivirähk.