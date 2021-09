Kunstid on inimajaloo vältel olnud üks viise, kuidas avada ja näidata inimhinges leiduvad käänakuid ja varjatud valdkondi. Just see ärgitas mind väisama rahvusvahelist visuaalteatri projekti «Prototüüp», mis tutvustuse põhjal «uurib Jerzy Kosiński loomingulist ellujäämiskunsti ning keskendub loojale, kes sündis trauma tulemusena». Paraku ei öelnud kirjanik Kosiński nimi mulle enne lavastust midagi, vaatama ahvatlesid visuaalteatri vahendid teema avamisel.