Ain Anger debüteeris Metropolitan Opera laval

New Yorgi Metropolitan Opera on koos Milano La Scala, Londoni Covent Gardeni, Moskva Suure Teatri, Pariisi Rahvusooperi ja Viini Riigiooperiga üks maailma kõige kuulsamaid, rikkamaid, parimaid ja prestiižsemaid ooperimaju. Govent Gardeni debüüdil laulis Anger samuti Pimeni osa, seda 2016. aastal.

Ain Anger õppis ­aastatel 1992–1996 Eesti Muusikaakadeemias Ivo Kuuse, Virgilijus ­Noreika ja Matti Pelo juures laulmist. 1993.–2001. aastani töötas ta ­Estonias koorilauljana ning 1996. aastast solistina, 2002.–2004. aastani oli ta Leipzigi ooperi solist ning ­2004.–2010. ­Viini riigiooperi ­solist. Alates 2010. aastast on vabakutseline ooperi­laulja, kes on nõutud esineja ­kõigil maailma ­suurematel ooperilavadel. Ta on ­esinenud enam kui 30 riigis ja laulnud peaaegu sajas rollis. Mullu pälvis ta esimese eestlasena Kammersänger’i tiitli, mis on ooperilaulja kõrgeim tunnustus Saksamaal ja Austrias.