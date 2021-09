Tanel Jonas: üritame kogu aeg mõelda mitu sammu ette

Tellijale

Tanel Jonas, möödunud aasta teatristatistika oli pisut ehmatav – teatris käidi 40 protsenti vähem kui aasta varem. Aasta jooksul anti 32 protsenti vähem etendusi kui 2019. aastal. Koroonaviirusest tingitud piirangute tõttu oli Eestis 2020. aastal 256 päeva, mil oli võimalik anda teatrietendus. Ei olnud see kerge?

Ütlen ausalt – ei olnud jah. Me võime mõelda igasuguseid Zoome ja veebiteatreid, aga meie kunstivormi on inimeste omavaheline kokkusaamine ühes ruumis juba sisse programmeeritud. Selle järgi hakkad ikkagi väga puudust tundma. Hakkad tundma puudust kolleegidest ja puudust võimalusest teha proovi.

Kuigi ma ise mängin laval vähe, siis sinna perioodi jäi just üks esietendus, kus pidin näitlejana kaasa tegema. Hakkad puudust tundma sellest, et ei saa minna lavale ja mängida. See oli päris keeruline aeg… Kui antaks valida, siis ma rohkem seda ei võtaks.

Pidas Ugala plaane ka veebis mängida?

Mõlgutasime igasuguseid mõtteid. Hakkasime isegi konkreetseks minema, et mida võiks teha. Siis aga jäi see mitmesuguste asjaolude tõttu pooleli ning siis tundus juba, et piirangute periood hakkab ära lõppema. Polnud mõtet, arvasime, et ootame need kolm nädalat või kuukese ära.

See, et publikut üllatada ja kvaliteetset veebiteatrit pakkuda, eeldab üsna korralikku ressurssi ning tehnilisi vahendeid. Lihtsalt seda, et paneme kaamera kuhugi toanurka, ka ei tahtnud – milleks? Sellel pole mingit efekti. Korralikke tehnilisi vahendeid pole väga paljudel Eesti teatritel. Nii et mõtteid meil oli, aga nad jäid kuskile poole peale. Annaks jumal, et seda enam ei tule, aga kui tuleb, siis järgmine kord läheme mõne variandiga lõpuni.

Mida küll tegime, oli see, et tekitasime mõnedest oma lavastustest hästi korralikud mitme kaameraga salvestused. Kui satume jälle analoogsesse olukorda, siis saame neid vähemalt publikule näidata.

Kogu määramatus ja ebakindlus tuleviku ees oli ilmselt terve teatri kollektiivi jaoks suur väljakutse?

Jah. (Pikk paus) Ma arvan, et kõige rohkem väsitaski ära teadmatus. Eriti esimese laine ajal. Teadmatus ja arusaamatus sellest, mis toimub. Üritad kogu aeg ennast rahustada ja ratsionaalselt mõelda, aga sellega tuleb vaeva näha.

Mis kõige suurem väljakutse oli? Normaalse psühhokliima ülevalhoidmine või lootuskiire näitamine?