Kuidas oma abikaasat selili saada?

Neid ühendab sarnane intriig. Mõlema keskmes on abielumees, kes pole lahutatud ega lesk, aga tunneb end siiski üksikuna; ta on jäetud iseenese hoolde, hüljatud nagu tool, mida pole majapidamisest veel välja visatud, aga millel keegi enam ammu istuda ei soovi.

Ah, jätkem need abitud ja halesentimentaalsed kujundid, võtkem olukorra kirjeldus vastu mahendavate eufemismideta ning püstipäi, põue pugevat meeleliigutust kangelaslikult trotsides! Ja nimelt: mõlema romaani meespeategelase seaduslik abikaasa on minetanud oma seksuaalse vastutulelikkuse (niivõrd, kui seda on üldse kunagi olnud).