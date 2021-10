Aga seal orus, kuhu Bond vaatab, käib just mingisugune rahvapidustus, kus inimesed oma paberile kirjutatud mälestusi põlema panevad, et vanast lahti lasta ja uuel tulla lubada. Kuna Craig kehastab viimast korda maailma kuulsaimat salaagenti (milline oksüümoron!), siis on mõistetavalt kogu film üle- õla-vaade 15 aastale ja viiele filmile.