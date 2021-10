OTSEÜLEKANNE ⟩ TMW Jutud: Tallinn, Euroopa rohepealinn 2023

Kas ja kuidas näeme hoogsalt autostuvas ja logiseva prügi sorteerimisega linnas rohelise mõtteviisi rakendumist? Tallinn juhib ka uut, 19 Euroopa linnast koosnevat võrgustikku, mille eesmärgiks on kohalikul tasandil edendada Kestliku Arengu Eesmärke. Tegevuse keskmes on muuhulgas vaesuse likvideerimine, sooline võrdõiguslikkus, puhas vesi, kliimamuutused, kestlikud linnad ja energiasäästlikkus, majanduskasv ja tööhõive.Tiitli võidust saati on Tallinna Linnavolikogu võtnud vastu kaks olulist strateegiadokumenti. Tallinna strateegia aastani 2035 ja kliimakava “Kliimaneutraalne Tallinn 2030”. Kas raamistik on sellega paigas ja millised konkreetsed tegevused ees ootavad?