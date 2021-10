AK ⟩ Jäljed, mis ei jahtunud

Robert Galbraithi Cormoran Strike’i sarja viiendas romaanis «Vere sund» tuleb eradetektiivist peategelasel ning tema kaunil äripartneril Robin Ellacottil lahendada noore naisarsti kadumise juhtum, mis leidis aset nelikümmend aastat tagasi. Kui Strike’i büroo jahtunud jälje juhtumi uurida võtab, on selge, et ülejäänud elu ei saa seisma jääda, samal ajal ootavad oma lugudele lahendust teisedki kliendid, lisaks on nii Cormorani kui ka Robini töö- ja eraelus vahelduva eduga tõuse ja mõõnu.