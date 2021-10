Nagu ütles üks Eesti ekspositsiooni kuraatoritest, Valga valla arhitekt Jiří Tintěra (pildil), on tänavusel biennaalil kahte sorti väljapanekuid. «Paljud tegelevad teoreetilise arhitektuuri ja ruumi tajumisega ning komplekssete probleemidega. Pigem vähemuses aga on need paviljonid, mis võtavad konkreetse probleemi ja üritavad sellele leida mingigi lahenduse arhitektuuriliste vahenditega.» Eesti väljapank on just selline.