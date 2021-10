Õigupoolest peaks selle kõrvalpilgu vangistama Anna Hintsi film «To Crumble Into Clouds Above Your Living Room», mis kujutab videojäädvustust ühe puumaja lammutamisest. Aga kuna seda projitseeritakse lihtsalt boksi valgeks värvitud tagaseinale, on valgusjõud liiga väike, et sellest mingigi elamus kujuneks. Operaatorite Ants Tammiku ja Joosep Matjuse jäädvustatud kaadrid ja faktuurid muutuvad kahvatuks ja lamedaks. Esimese pilguga ei saa tihti arugi, mida või miks seal üldse näidatakse. Ka kaks pisikest kõlarit nurkades ei tee Liisa Hirschi muusikale au.