Elujooksu Akadeemia korraldab loengusarja jooksukirjandusest

MTÜ Elujooks korraldab juba teist hooaega loengusarja Elujooksu Akadeemia, mille keskseks teemaks on jooksmine kui mitmetahuline võimalus enesearenguks ja vaimseks kasvamiseks. Tänavused Elujooksu Akadeemia loengud on pühendatud jooksukirjandusele. Loengud toimuvad Rahvusraamatukogu 5. korrusel Punases ruumis ja on osalejatele tasuta.