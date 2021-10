Urmas Paet kritiseerib Vaba Lava hääbumist Narvas

«Eesti peaks olema õnnelik ja rahul, et Narva loodi selline kultuurikeskus nagu Vaba Lava. See on mitmes mõttes vajalik ja kasulik kogu riigile. Ja mitte ainult kultuurilises mõttes,» kirjutas Paet sotsiaalmeedias.

«Täiesti arusaamatu on, miks ja kuidas lastakse sel taas välja surra. On ainult lõpmatu jutt, kuidas Narva ja Ida-Virumaa on väga olulised kogu Eesti mõttes. Aga teod, mis seda juttu kinnitaksid?» küsis Paet. «Ja nüüd ei taheta isegi alal hoida seda head, mis on viimastel aastatel paljude inimeste pingutusel Narva loodud.»