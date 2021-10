«Rehepapist» saab graafiline romaan

Selle autor on kunstnik Veiko Tammjärv, kes on varem mh välja andnud ka Arkadi ja Boriss Strugatski romaani «Hukkunud Alpinisti hotell» koomiksiversiooni. Tänavu novembris ilmuv on esimene raamat kaheosalisest seeriast pealkirjaga «Rehepapp ehk novembri esimene pool». Autori sõnul on ta selle kalla töötanud viis aastat ning nüüd on graafiline romaan trükkimiseks valmis. Trükitoetust kogub Tammjärv Hooandja abiga.