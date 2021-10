Intervjuu ⟩ Peeter Vähi – kolmanda aastatuhande vanamuusik

Aastakümnete jooksul on selles toimunud suur muutus. Kui olin noor helilooja, üritasin peale mõnd ettekannet kohe järgmise või ülejärgmise päeva ajalehte leida, et kas keegi on juba midagi öelnud ja kas see on positiivne või negatiivne. Kui oli negatiivne, tekkis mõte, et äkki oleks pidanud teistmoodi kirjutama. Aga minu eas, kus vanus algab juba numbriga kuus, on tekkinud teatav enesekindlus, muusika ja kunsti sfääris olen oma tegude õigsuses veendunud. Ei taha öelda, et mul on täiesti kama, mida keegi kirjutab, aga kindlasti see ei kõiguta mind kuigivõrd ega pane muretsema. Tean täpselt, mida tahan teha, ja tegelikult tean ka oma teoste väärtust. Mitte et ma arvaks, et need on maailma parimad. Mul pole mania grandiosa’t ja ma ei pea end geeniuseks, aga tean oma muusika väärtust siiski ise kõige paremini, ja kui keegi kas hindab üle või vastupidi, põrmustab, siis ega see mind väga ei kõiguta, ka emotsionaalselt mitte.